Incendi devastano Los Angeles: evacuata Hollywood, Biden annulla viaggio in Italia

Gli incendi che stanno devastando Los Angeles hanno portato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a cancellare il suo viaggio in Italia. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dichiarato che il presidente ha preso questa decisione per concentrarsi sulla risposta federale alla grave emergenza. Dopo essere tornato da Los Angeles, Biden ha incontrato vigili del fuoco, polizia e personale d’emergenza impegnati nel contrasto alle fiamme, e ha emesso una dichiarazione di grave calamità per la California.

Biden avrebbe dovuto incontrare Papa Francesco, il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni a Roma. Tuttavia, la situazione critica in California lo ha costretto a restare negli Stati Uniti. Attualmente, circa 7.500 vigili del fuoco, provenienti anche da altre aree del Paese, sono impegnati a combattere gli incendi, che hanno provocato 5 morti, distrutto 1.500 edifici e costretto oltre 100.000 persone a evacuare.

Le fiamme hanno raggiunto il distretto di Hollywood, portando all'evacuazione dell'area. I residenti hanno lasciato le loro abitazioni mentre gli incendi minacciano luoghi simbolo come l'Hollywood Boulevard e il Teatro Cinese. Un altro rogo si è sviluppato nel quartiere di Studio City, aumentando l’allarme delle autorità.

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato su X che la situazione è aggravata dai forti venti simili a quelli di un uragano e dalla siccità estrema. Il sindaco di Los Angeles, Karen Bass, ha spiegato che questi fattori stanno alimentando la gravità degli incendi, mentre cresce la preoccupazione per eventuali ulteriori vittime.

Biden annulla viaggio in Italia per gestire emergenza incendi a Los Angeles - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annullato il viaggio in Italia per affrontare l'emergenza incendi che sta colpendo gravemente l'area di Los Angeles, provocando cinque vittime. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dichiarato che Biden ha preso questa decisione dopo essere tornato da Los Angeles, dove ha incontrato le squadre di polizia, i vigili del fuoco e il personale di emergenza impegnati nella lotta contro gli incendi senza precedenti.

Incendio a Los Angeles: le star fuggono dalle fiamme, oltre 30.000 evacuati - Los Angeles è ancora in fiamme, con un incendio devastante che ha spinto oltre 30.000 persone a evacuare. Più di 1.400 vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento del vasto rogo che sta divorando la contea californiana, minacciando non solo l’ambiente ma anche abitazioni e ville di lusso.

Incendio a Los Angeles: 30mila evacuati, stato d'emergenza dichiarato - Un vasto incendio ha devastato le colline che sovrastano Los Angeles, costringendo circa 30.000 persone all'evacuazione. Le fiamme, alimentate da venti violenti, si sono propagate rapidamente nella zona di Pacific Palisades, a nord-ovest della città, bruciando oltre 1.