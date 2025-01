Rissa tra ultras prima del derby Torino-Juventus: perquisizioni, sequestri e 43 daspo

Perquisizioni e provvedimenti a poche ore dal derby di ritorno Torino-Juventus. La Polizia di Stato di Torino, con il supporto delle Questure di Asti, Novara, Pavia, Savona, Varese e Piacenza, ha eseguito 23 perquisizioni personali e domiciliari su delega della Procura della Repubblica di Torino. I destinatari, appartenenti a gruppi ultras della Juventus e del Torino, sono indagati per rissa, porto abusivo di armi improprie e travisamento, dopo una violenta rissa avvenuta la notte del 9 novembre nel centro di Torino, vicino alla Chiesa della Gran Madre di Dio.

Nel violento scontro, che ha coinvolto oltre 100 persone, sono stati utilizzati mazze, bastoni, cinture, coltelli e artifici esplodenti. Le sedi dei gruppi ultras “Drughi” e “Primo Novembre 1897” della Juventus sono state perquisite e sottoposte a controlli amministrativi e di sicurezza da parte della Polizia, della Asl e dei Vigili del Fuoco. Durante le operazioni, la Digos ha sequestrato supporti informatici e indumenti legati agli episodi di violenza.

Il Questore di Torino ha adottato 43 provvedimenti daspo e ha avviato procedure per l’aggravamento di altri 20 provvedimenti già in vigore. Inoltre, sono stati emessi altri 10 daspo nei confronti di tifosi del Torino, responsabili di danneggiamenti nel settore ospiti dello stadio durante il derby del 9 novembre.

Luis Hasa al Napoli: tutto sul trequartista ex Juventus e il suo futuro in azzurro - Il Napoli si prepara a ufficializzare il primo acquisto del calciomercato invernale. In arrivo dal Lecce Luis Hasa, trequartista di 21 anni cresciuto nel vivaio della Juventus. Dopo una stagione con poche occasioni in Salento, il giovane talento si appresta a firmare con il club partenopeo per una cifra vicina ai 500mila euro.

Juventus-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv per la Supercoppa Italiana 2025 - La Supercoppa Italiana 2025 si svolge in Arabia Saudita, con le semifinali disputate al moderno Al-Awwal Park di Riad. Il 3 gennaio 2025, alle 20:00 italiane, la Juventus affronta il Milan nella seconda semifinale del torneo.Probabili formazioni:Juventus (4-2-3-1):Portiere: Di GregorioDifensori: Savona, Gatti, Kalulu, CambiasoCentrocampisti: Locatelli, ThuramTrequartisti: Yildiz, Koopmeiners, ConceiçãoAttaccante: VlahovicAllenatore: Thiago MottaMilan (4-2-3-1):Portiere: MaignanDifensori: Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo HernandezCentrocampisti: Fofana, BennacerTrequartisti: Pulisic, Reijnders, JimenezAttaccante: MorataAllenatore: Sergio ConceiçãoDove vederla:La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, accessibile gratuitamente senza necessità di abbonamento.

Juventus-Fiorentina: formazioni, orario e dove seguire la diretta tv e streaming - La Juventus affronta oggi, domenica 29 dicembre 2024, la Fiorentina all'Allianz Stadium di Torino, nella 18ª giornata della Serie A. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18:00. Entrambe le squadre condividono attualmente 31 punti in classifica. La Juventus, guidata da Thiago Motta, ha ottenuto una vittoria nell'ultimo turno contro il Monza, mentre la Fiorentina di Raffaele Palladino cerca riscatto dopo la sconfitta casalinga subita contro l'Udinese.