Amadeus su NOVE con 'Chissà chi è': ospiti e sorprese della prima puntata del 9 gennaio

Amadeus torna protagonista in prima serata sul canale Nove con Chissà chi è, il game show che propone un mix di intrattenimento e sfide legate alle identità misteriose. La nuova edizione prevede quattro puntate speciali, in cui personaggi famosi, comici e artisti si cimenteranno nel gioco, esibendosi anche in stand-up, monologhi e performance artistiche. La prima puntata andrà in onda stasera, giovedì 9 gennaio.

Il meccanismo del programma rimane fedele alla formula originale, ma si arricchisce grazie alla partecipazione di ospiti di prestigio. Nella puntata inaugurale del 2025, tra i concorrenti ci sarà Carmen Di Pietro, affiancata da Giovanna Civitillo come ospite speciale. Il montepremi in palio, pari a 200.000 euro, sarà destinato alla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro in caso di vittoria.

Tra gli ospiti della serata si segnalano i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino), Omar Fantini, Dado, Massimo Boasi – finalista de La Corrida celebre per la sua imitazione di Mahmood in “Tuta Gold” – e il mago comico Raffaello Corti. Ogni puntata ospiterà, oltre a vip, anche alcuni protagonisti de La Corrida e performer che offriranno momenti di spettacolo al pubblico in studio e a casa.

Nel gioco, i concorrenti dovranno dimostrare intuito e capacità di osservazione per associare correttamente le otto identità misteriose alle attività presenti sul tabellone. Più saranno gli abbinamenti esatti, maggiore sarà il montepremi accumulato per il gioco finale, dedicato al parente misterioso. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Airc, che celebra 60 anni di sostegno alla ricerca sul cancro nel 2025.

