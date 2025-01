Biden annulla viaggio in Italia per gestire emergenza incendi a Los Angeles

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annullato il viaggio in Italia per affrontare l'emergenza incendi che sta colpendo gravemente l'area di Los Angeles, provocando cinque vittime. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dichiarato che Biden ha preso questa decisione dopo essere tornato da Los Angeles, dove ha incontrato le squadre di polizia, i vigili del fuoco e il personale di emergenza impegnati nella lotta contro gli incendi senza precedenti. Il presidente ha anche firmato una dichiarazione di grave calamità per la California, confermando l'impegno federale per gestire la crisi nei prossimi giorni.

Biden era atteso a Roma, dove avrebbe incontrato Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma la gravità della situazione in California ha reso necessaria la sua presenza negli Stati Uniti per coordinare una risposta efficace all'emergenza.

