Donald Trump revoca l'accesso di Biden alle informazioni riservate

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la revoca dell'accesso del suo predecessore, Joe Biden, alle informazioni classificate. In un post su Truth Social, Trump ha dichiarato: "Non c'è alcun motivo per cui Joe Biden debba continuare a ricevere l'accesso a informazioni riservate. Pertanto, stiamo revocando immediatamente le sue autorizzazioni di sicurezza e mettendo fine ai suoi briefing giornalieri di intelligence".

Trump ha giustificato questa decisione citando un precedente del 2021, quando Biden, appena insediato, aveva ordinato alla comunità dell'intelligence di limitare l'accesso di Trump ai dettagli sulla sicurezza nazionale. All'epoca, Biden aveva espresso preoccupazioni riguardo al comportamento "erratico" di Trump e al rischio che potesse divulgare informazioni sensibili.

Inoltre, Trump ha fatto riferimento al rapporto del procuratore speciale Robert Hur, che descriveva Biden come un "uomo anziano benintenzionato con una scarsa memoria". Sebbene Hur non avesse riscontrato prove sufficienti per accusare Biden di gestione impropria di documenti classificati, il rapporto sollevava dubbi sulla sua capacità di gestire informazioni sensibili.

Questa mossa si inserisce in una serie di azioni intraprese dall'amministrazione Trump contro figure critiche o considerate ostili. Recentemente, il Pentagono ha annunciato un programma di rotazione annuale dei media, che prevede la sostituzione di testate storiche come il New York Times, NBC News, NPR e Politico con altre più vicine all'amministrazione, tra cui il New York Post, One America News Network e Breitbart News Network.

La Pentagon Press Association ha espresso preoccupazione per questa decisione, definendola "senza precedenti" e sottolineando l'importanza di una copertura mediatica completa e imparziale delle attività del Dipartimento della Difesa. Al momento, non ci sono state reazioni ufficiali da parte di Joe Biden o del suo entourage riguardo alla revoca dell'accesso alle informazioni classificate.

