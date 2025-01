Tucker Carlson accusa Biden: Ha tentato di far uccidere Putin

L'ex conduttore di Fox News, Tucker Carlson, ha lanciato un'accusa senza prove contro l'amministrazione di Joe Biden, sostenendo che abbia tentato di uccidere il presidente russo Vladimir Putin. La dichiarazione è stata fatta durante un episodio del suo podcast, The Tucker Carlson Show. Carlson ha definito la situazione "folle" e "assurda", criticando l'idea che un'operazione del genere potesse essere anche solo concepita. Secondo lui, il caos generato sarebbe un mezzo per proteggere i responsabili.

Carlson, che a fine 2023 intervistò Putin in una controversa conversazione, è noto per le sue posizioni conservatrici e per le critiche alla politica estera statunitense. Espulso da Fox News lo stesso anno, il giornalista era stato coinvolto in una causa per diffamazione contro Dominion Voting Systems, che portò l'emittente a risarcire quasi 800 milioni di dollari.

Carlson, presente al giuramento di Donald Trump, ha frequentemente criticato gli aiuti militari degli Stati Uniti all'Ucraina e descritto il Paese come "non una democrazia". La sua ultima accusa si inserisce in un contesto di opinioni controverse e atteggiamenti di aperta sfida verso l'establishment politico e mediatico americano.

