Australian Open 2025: Sinner contro Jarry, il tabellone maschile e gli incroci degli italiani

Jannik Sinner affronterà Nicolas Jarry, numero 34 del ranking, al primo turno del singolare maschile dell'Australian Open 2025. Il sorteggio, svolto il 9 gennaio a Melbourne, ha definito l’incontro tra i due, che hanno un bilancio di precedenti equilibrato: 1-1. Jarry ha vinto sull'erba nel 2019, mentre Sinner si è imposto sul cemento di Pechino nel 2024.

In caso di vittoria, Sinner potrebbe sfidare al secondo turno la wild card australiana Tristan Schoolkate o il giapponese Taro Daniel. Al terzo turno è possibile un derby con Stefano Cobolli, mentre negli ottavi il seeding prevede un match contro il polacco Hubert Hurkacz o il danese Holger Rune. I quarti potrebbero mettere Sinner di fronte all’australiano Alex De Minaur.

Il tabellone italiano offre sfide interessanti: Lorenzo Musetti, testa di serie numero 16, sfiderà Matteo Arnaldi in un derby al primo turno. Cobolli affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry, mentre Matteo Berrettini giocherà contro il britannico Cameron Norrie. Lorenzo Sonego attende un qualificato, Luciano Darderi è opposto allo spagnolo Pedro Martinez e Fabio Fognini sfiderà Grigor Dimitrov, testa di serie numero 10. Infine, Luca Nardi cercherà il successo contro il canadese Gabriel Diallo.

Le sfide del tabellone:

Jannik Sinner (1) vs Nicolas Jarry (Cile)

vs Nicolas Jarry (Cile) Lorenzo Musetti (16) vs Matteo Arnaldi

vs Matteo Arnaldi Flavio Cobolli (32) vs Tomas Martin Etcheverry (Argentina)

vs Tomas Martin Etcheverry (Argentina) Matteo Berrettini vs Cameron Norrie (Regno Unito)

vs Cameron Norrie (Regno Unito) Luciano Darderi vs Pedro Martinez (Spagna)

vs Pedro Martinez (Spagna) Lorenzo Sonego vs Qualificato

vs Qualificato Fabio Fognini vs Grigor Dimitrov (Bulgaria, 10)

vs Grigor Dimitrov (Bulgaria, 10) Luca Nardi vs Gabriel Diallo (Canada).

