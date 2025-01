Incendio a Los Angeles: le star fuggono dalle fiamme, oltre 30.000 evacuati

Los Angeles è ancora in fiamme, con un incendio devastante che ha spinto oltre 30.000 persone a evacuare. Più di 1.400 vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento del vasto rogo che sta divorando la contea californiana, minacciando non solo l’ambiente ma anche abitazioni e ville di lusso. Le fiamme si sono propagate fino a colpire le Pacific Palisades, una delle zone più celebri di Hollywood, tra Malibù e Santa Monica, mettendo a rischio le residenze delle star.

Attori come Mark Hamill, Mandy Moore e James Woods sono stati costretti a lasciare le loro case. Hamill ha raccontato su Instagram di essere stato evacuato all'ultimo momento, mentre le fiamme circondavano la sua strada. Woods ha documentato l'incendio con video in diretta, mostrando il pericolo imminente che minacciava la sua casa e quella dei vicini. Il celebre attore di 'Casinò' ha condiviso l'emozione di vedere la sua proprietà in fiamme, esprimendo la sua tristezza per la possibile perdita.

Anche Mandy Moore ha condiviso sui social la sua esperienza, dichiarando di aver evacuato insieme alla famiglia e agli animali, esprimendo gratitudine per i soccorritori. Altri VIP, come Dan Levy e Kaley Cuoco, hanno dovuto lasciare la zona, mentre l’attrice Whitney Cummings ha dichiarato di stare seriamente considerando di lasciare la California.

Testimonianze di altre celebrità, come Billie Eilish e Khloe Kardashian, hanno evidenziato la devastazione e il coraggio dei soccorritori. Kardashian ha lodato l'altruismo dei vigili del fuoco, mentre Chris Pratt ha espresso il suo profondo apprezzamento per il sacrificio dei soccorritori impegnati nell'emergenza.

