Australian Open: il cammino di Jannik Sinner e le possibili sfide con Alcaraz e Djokovic

Jannik Sinner si prepara agli Australian Open, primo Slam della stagione, con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e il primato mondiale. Il tennista italiano conoscerà il suo primo avversario durante il sorteggio previsto nella notte alle 4.30 ora italiana, insieme agli eventuali incroci successivi.

Definite le 32 teste di serie del torneo di singolare maschile, Sinner, numero uno al mondo, è protetto dal seeding. Nei primi due turni affronterà avversari fuori dalle teste di serie, mentre al terzo turno potrebbe incontrare uno tra Alexei Popyrin, Tomas Machac, Jordan Thompson, Sebastian Baez, Felix Auger-Aliassime, Giovanni Mpetshi Perricard, Francisco Cerundolo o Flavio Cobolli.

Al quarto turno, Sinner potrebbe incrociare uno tra Holger Rune, Ugo Humbert, Jack Draper o Lorenzo Musetti, teste di serie dalla 13ª alla 16ª posizione. Dai quarti di finale, il livello si alza con possibili sfide contro Daniil Medvedev, Casper Ruud, Novak Djokovic o Alex de Minaur, rientranti nelle teste di serie dalla 5ª all’8ª posizione.

In semifinale, Sinner potrebbe trovarsi di fronte Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3, o Taylor Fritz, numero 4. Un eventuale confronto con Alexander Zverev, testa di serie numero 2, sarà possibile soltanto in finale.

Il sorteggio definirà i dettagli di un percorso che si preannuncia carico di sfide per il tennista italiano.

Anna Kalinskaya si ritira ad Adelaide: Australian Open in dubbio - Anna Kalinskaya, tennista russa e attuale numero 14 del ranking WTA, ha iniziato la stagione 2025 con una sconfitta al torneo di Brisbane. Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, è stata eliminata al secondo turno dalla statunitense Ashlyn Krueger con il punteggio di 6-3, 6-3.

Agli Australian Open il saluto tra Sinner e Djokovic - Novak Djokovic e Jannik Sinner si sono incrociati agli Australian Open in un rapido scambio di saluti, ma il loro incontro non è passato inosservato. Una breve stretta di mano, senza parole, ha attirato l'attenzione dei presenti, alimentando speculazioni sulle recenti dichiarazioni di Djokovic in merito al caso doping che coinvolge l'azzurro.

Jannik Sinner: Ritorno in campo in Australia con l'Opening Week e gli Australian Open - Jannik Sinner, il tennista italiano attualmente al vertice del ranking ATP, è pronto a riprendere l'attività agonistica in Australia. Dopo una stagione 2024 ricca di successi, tra cui la vittoria agli Australian Open e agli US Open, Sinner ha annunciato il suo programma per l'inizio del 2025.