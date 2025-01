Bonus sociale bollette 2025: requisiti Isee e procedure per richiederlo

Il bonus sociale per energia elettrica, gas e acqua sarà disponibile anche nel 2025. Questa misura aiuta i nuclei familiari in difficoltà economica o fisica, riducendo le spese per i servizi essenziali. Lo sconto viene applicato direttamente in bolletta e dura 12 mesi, valido per una sola fornitura per tipo di servizio.

Requisiti economici

Per ottenere il bonus per disagio economico, l'attestazione Isee deve rispettare i seguenti limiti:

Non superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico.

Non superiore a 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico.

In caso di fornitura diretta, il contratto deve essere intestato a un membro del nucleo familiare Isee, riguardare uso domestico residente e risultare attivo o sospeso per morosità. Per forniture centralizzate, il bonus è valido solo se la fornitura condominiale è utilizzata per abitazioni e risulta attiva.

Requisiti per disagio fisico

Il bonus per disagio fisico è dedicato alle famiglie con un componente che utilizza apparecchiature elettromedicali salvavita. Non è richiesta l’attestazione Isee, ma servono:

Certificato ASL che confermi la grave condizione di salute e l’uso necessario delle apparecchiature.

Informazioni sul tipo di apparecchiatura, ore di utilizzo giornaliero e indirizzo di installazione.

Codice POD della fornitura e potenza contrattuale, disponibili in bolletta.

La richiesta va presentata al Comune o a enti delegati (CAF), utilizzando i moduli specifici. Il bonus sarà applicato direttamente sulla bolletta in rate mensili per 12 mesi.

Calcolo e importo

Il valore del bonus è definito dall'Autorità e varia in base al numero di componenti del nucleo familiare per il disagio economico, o alla potenza contrattuale e al tempo di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali per il disagio fisico. Per simulare l'importo spettante, è possibile utilizzare il portale SGAte.

Entrambe le agevolazioni sono cumulabili se si rispettano i relativi requisiti.

