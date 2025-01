Incendio a Los Angeles: 30mila evacuati, stato d'emergenza dichiarato

Un vasto incendio ha devastato le colline che sovrastano Los Angeles, costringendo circa 30.000 persone all'evacuazione. Le fiamme, alimentate da venti violenti, si sono propagate rapidamente nella zona di Pacific Palisades, a nord-ovest della città, bruciando oltre 1.200 ettari. Le autorità hanno confermato che numerose strutture sono state distrutte. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha annunciato lo stato di emergenza durante una conferenza stampa.

Nonostante il drammatico scenario, non sono stati segnalati feriti. Molti residenti hanno abbandonato le loro case in preda al panico, portando con sé pochi effetti personali e gli animali domestici. La situazione è aggravata dalla mancanza di energia elettrica per oltre 100.000 persone nella contea di Los Angeles, come riportato dal sito poweroutage.us.

La vicepresidente Kamala Harris ha espresso il suo sostegno alle comunità colpite, sottolineando l'importanza di un supporto a lungo termine per affrontare le conseguenze degli incendi boschivi. "Il mio cuore è con tutti coloro che sono stati colpiti", ha dichiarato, aggiungendo che il governo federale collaborerà con le autorità locali e statali per garantire il massimo supporto.

