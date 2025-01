Corpo carbonizzato trovato in un’auto in fiamme a Riccione: indagini in corso

Un corpo carbonizzato è stato scoperto all'interno di un'auto avvolta dalle fiamme nelle prime ore del mattino a Riccione. L'intervento dei Carabinieri della Compagnia locale è stato richiesto intorno alle 3 dopo una segnalazione al 112 che indicava una vettura incendiata in strada nella zona di Valconca. I Vigili del Fuoco di Rimini, dopo aver spento l’incendio, hanno rinvenuto il corpo sul sedile anteriore lato guida.

Attraverso la targa del veicolo, gli investigatori hanno identificato la proprietaria dell’auto e risalito al presunto utilizzatore, che sembrerebbe essere l’ex marito della donna. Le prime analisi delle immagini di sorveglianza della zona sembrano escludere l’intervento di terzi nell’innesco delle fiamme.

Rimane ancora da chiarire se l’incendio sia stato accidentale o se si tratti di un gesto deliberato da parte della vittima, identificata presumibilmente come un uomo di 51 anni residente in zona. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rimini, proseguono per ricostruire la dinamica dell’accaduto. È stato disposto un esame autoptico e l’analisi del DNA per confermare con certezza l’identità della vittima.

