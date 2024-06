NINTENDO SWITCH FA TAPPA ALL’AQUAFAN DI RICCIONE

Da fine giugno fino al 31 agosto, Nintendo raddoppia il divertimento nel parco acquatico di Riccione dove sarà possibile giocare con la console ibrida più amata di sempre ad alcuni dei suoi migliori videogiochi in esclusiva come il nuovissimo Luigi’s Mansion 2 HD, l’amatissimo Super Mario Bros. Wonder e gli immancabili Mario Kart 8 Deluxe e Nintendo Switch Sports

Per dare una rinfrescata ai fine settimana assolati in arrivo e dare una svolta alle tanto attesa vacanze, Nintendo è pronta a offrire un’estate all’insegna del divertimento a migliaia di italiani, adulti e bambini, portando all’interno del parco acquatico più famoso d’Europa alcuni dei suoi videogiochi più amati. Il colosso giapponese dell’intrattenimento interattivo sarà infatti presente all’Aquafan di Riccione per due mesi di sfide e partite indimenticabili sotto l’ombrellone. Con i fantastici scivoli di Aquafan, lunghi oltre 3 chilometri, le attività che rappresentano da sempre l’anima del parco e le tante avventure firmate Nintendo, il divertimento raddoppia per garantire momenti freschi e indimenticabili in compagnia di amici e parenti.

L’appuntamento sarà tutti i giorni dal 27 giugno al 31 agosto, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, nella Casetta Nintendo, dove si apriranno le porte ai più curiosi e agli appassionati di Nintendo Switch, per riprendere fiato tra un tuffo in piscina e l’altro all’interno dei 9 ettari di verde del parco. In questa area speciale, che permetterà a chiunque di vivere l’atmosfera Nintendo, i pomeriggi estivi in arrivo voleranno tra le avventure in solitaria e di gruppo nei mondi di Super Mario Bros. Wonder, tra le spaventose magioni del nuovissimo Luigi’s Mansion 2 HD e immersi nelle immancabili corse pazze sulle piste dell’intramontabile Mario Kart 8 Deluxe e nelle partite memorabili a Nintendo Switch Sports.

E non finisce qui, perché nelle due date del 24 luglio e del 13 agosto si celebrerà Super Mario, l’idraulico più famoso al mondo, vera e propria icona riconosciuta da chiunque e protagonista di centinaia di videogiochi e non solo! Il costume character di Super Mario, con i suoi baffoni, la salopette e il cappello rosso, sarà presente ad Aquafan per salutare i piccoli e grandi fan, scattare foto insieme, e immortalare un momento speciale.

Durante la stagione estiva, l’Aquafan di Riccione si trasformerà nella meta perfetta per le famiglie, i giovani e i giocatori di tutte le età che desiderano divertirsi lanciandosi in competizioni avvincenti e immergendosi nei mondi fantastici che possono prendere vita solo su Nintendo Switch. Due mesi di pomeriggi ricchi di emozioni indimenticabili in compagnia di alcuni dei personaggi più iconici dei videogiochi sono pronti a essere vissuti sullo sfondo dell’atmosfera unica e rinfrescante del parco acquatico più amato dello Stivale.