Radio Deejay lascia Riccione dopo 38 anni, Linus: Una lunga storia che finisce

Dopo 38 anni di presenza fissa, Radio Deejay non sarà a Riccione nell'estate 2025. L'annuncio arriva da Linus, direttore artistico dell'emittente, tramite un post sui social in cui esprime amarezza per la fine del legame con la città romagnola. "Una lunga storia che finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest'estate Radio Deejay non sarà a Riccione", ha scritto, allegando immagini del celebre palco che ha animato le estati della riviera dal 1987.

Il messaggio prosegue con un riferimento a decisioni prese da altri: "Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato". Il sodalizio tra Radio Deejay e Riccione è iniziato nello stesso anno dell'apertura di Aquafan, diventando nel tempo un simbolo della stagione estiva per migliaia di turisti, appassionati di musica e ascoltatori della radio.

