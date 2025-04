Chi è Anita Bottazzo, conquista i 100 rana agli Assoluti di Riccione e vola ai Mondiali di Singapore

Anita Bottazzo ha stupito agli Assoluti italiani di nuoto a Riccione, vincendo i 100 rana con un tempo di 1’05”82 e qualificandosi per i Mondiali di Singapore in programma quest’estate. La ventunenne di Oderzo (Treviso), tesserata per Fiamme Gialle e Imolanuoto, allenata da Cesare Casella, è diventata la terza performer italiana di sempre nella specialità, dietro solo a Benedetta Pilato e Lisa Angiolini.

Pilato, fuori dalla gara per concentrarsi sui 50 rana, ha lasciato spazio alla nuova protagonista, che ha superato proprio Angiolini, seconda e anch’essa qualificata. “Sapevo di poter andare forte e mi sentivo bene, però non me l’aspettavo”, ha commentato Bottazzo.

Reduce da un periodo di studio e allenamento in Florida, ha migliorato nettamente il suo precedente record personale di 1’07”17 ottenuto a Dublino il 12 agosto 2023. La sua prova a Riccione, favorita anche dall’assenza della campionessa tarantina, ha ribaltato gli equilibri nella rana femminile italiana, lasciando intravedere nuovi scenari in vista dell'appuntamento iridato.

