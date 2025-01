Londra, 14enne accoltellato a morte su un autobus a Woolwich: indagini in corso

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato a morte su un autobus della linea 472 nel quartiere di Woolwich a Londra, situato nel sud-est della capitale britannica.

L' aggressione intorno alle 14:28, nei pressi dell'incrocio tra Woolwich Church Road e la A205 South Circular Road. I passeggeri presenti hanno immediatamente allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Metropolitan Police, insieme ai paramedici del London Ambulance Service e all'elisoccorso di London's Air Ambulance. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il giovane è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Le forze dell'ordine hanno isolato l'area e disposto la chiusura delle strade circostanti per facilitare le indagini. Al momento, non sono stati effettuati arresti. La polizia ha lanciato un appello a eventuali testimoni o a chiunque disponga di informazioni utili, invitandoli a contattare il numero 101, riferimento 3795/07JAN25, o a rivolgersi in forma anonima a Crimestoppers al numero 0800 555 111.

