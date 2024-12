Furto milionario a Londra: gioielli rubati e ricompensa record di 1,5 milioni di sterline

Le vittime di un furto da 10 milioni di sterline in una villa di lusso a Londra hanno offerto una ricompensa fino a 1,5 milioni di sterline per recuperare gli oggetti rubati e individuare il responsabile. Il colpo, avvenuto il 7 dicembre in una residenza di Avenue Road, vicino a Primrose Hill, ha portato via gioielli, 150mila sterline in borse firmate e 5mila sterline in contanti. Tra gli oggetti sottratti figurano pezzi unici come due anelli con diamanti a farfalla di De Beers, orecchini di zaffiro rosa di Katherine Wang e una collana con diamanti e zaffiri di Van Cleef.

Alcuni gioielli apparterrebbero alla nota influencer Shafira Huang. La polizia ha confermato che, oltre a una ricompensa di 500mila sterline per informazioni che conducano all’arresto e condanna del ladro, i proprietari offrono il 10% del valore degli oggetti recuperati. La somma totale potrebbe raggiungere 1,5 milioni di sterline.

Il furto è avvenuto tra le 17:00 e le 17:30, quando un uomo si è introdotto nella villa arrampicandosi attraverso una finestra del secondo piano. Il sospettato, descritto come un uomo bianco di età compresa tra 20 e 30 anni, indossava una felpa scura con cappuccio, pantaloni cargo, un berretto da baseball grigio e aveva il volto coperto.

Avenue Road, nota per ospitare alcune delle proprietà più costose di Londra, è ora al centro delle indagini della Polizia Metropolitana, che ha sottolineato come molti degli oggetti rubati siano facilmente identificabili per via del loro design unico.

