Biglietti gratuiti per festeggiare i 30 anni di Warcraft a Londra

Il tour mondiale per il 30° anniversario di Warcraft inizierà a Londra il 22 febbraio presso la Soane Hall, a Marylebone, a partire dalle 18:00. La partecipazione all'evento è gratuita, ma la capienza è limitata. La prima release dei biglietti è già live ed i giocatori potranno assicurarsi un posto accedendo a questo link: https://www.tixr.com/groups/warcraft30-world-tour/events/world-of-warcraft-30-world-tour-128156

Oltre al trentennale dell'universo di Warcraft, l'evento celebrerà anche il 20° anniversario del lancio ufficiale di World of Warcraft in Europa, avvenuto nel febbraio 2005. I partecipanti potranno godersi una serata di intrattenimento dal vivo, avranno la possibilità di incontrare gli sviluppatori di Warcraft e cimentarsi in attività uniche e a tema. Nelle prossime settimane annunceremo ulteriori dettagli sulle attività, le attrazioni e gli ospiti speciali dell'evento di Londra.

Questo è il primo di una serie di incontri che riuniranno i fan di tutti i giochi Warcraft, da World of Warcraft, che ha recentemente festeggiato il suo 20° anniversario, a Hearthstone, che celebra i suoi primi 10 anni, e Warcraft Rumble.

Le celebrazioni continueranno per diversi mesi spostandosi a Seoul, Toronto, Sydney, San Paolo e si concluderanno a Boston durante il PAX East a maggio. Per ulteriori ondate di biglietti e informazioni su altri eventi in tutto il mondo, i giocatori dovranno tenere d'occhio i canali di Warcraft.

