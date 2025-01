Giorgio Locatelli annuncia la chiusura definitiva della Locanda Locatelli a Londra

Il celebre chef italiano e giudice di MasterChef Italia Giorgio Locatelli, ha comunicato la chiusura definitiva del suo ristorante londinese, la Locanda Locatelli, attivo dal 2002. L'annuncio è stato diffuso tramite un post sul profilo Instagram del ristorante, in cui si esprime "tristezza nel cuore" per la decisione, attribuita a "ragioni indipendenti dal nostro controllo". Il messaggio prosegue con l'invito a seguire i canali social per aggiornamenti su un possibile nuovo progetto.

La Locanda Locatelli, situata nel quartiere Marylebone di Londra, ha rappresentato per oltre due decenni un punto di riferimento per la cucina italiana di alta qualità. Nel 2003, a soli un anno dall'apertura, il ristorante ha ottenuto la stella Michelin, riconoscimento che ha mantenuto fino ad oggi.

La notizia della chiusura arriva a pochi giorni dal tradizionale cenone di Capodanno, evento che ha segnato l'ultimo servizio del ristorante. Molti clienti, alcuni dei quali considerati amici, hanno espresso il loro dispiacere per la chiusura e hanno augurato successo per i futuri progetti dello chef.

Giorgio Locatelli, originario di Vergiate, in provincia di Varese, si è trasferito a Londra nel 1983, dove ha iniziato la sua carriera culinaria. Dopo esperienze in rinomati ristoranti londinesi e parigini, ha aperto la Locanda Locatelli, consolidando la sua reputazione internazionale. Oltre all'attività ristorativa, Locatelli è noto per il suo ruolo di giudice nel programma televisivo MasterChef Italia, dove condivide la sua esperienza e passione per la cucina con il pubblico.