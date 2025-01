Anna Kalinskaya si ritira ad Adelaide: Australian Open in dubbio

Anna Kalinskaya, tennista russa e attuale numero 14 del ranking WTA, ha iniziato la stagione 2025 con una sconfitta al torneo di Brisbane. Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, è stata eliminata al secondo turno dalla statunitense Ashlyn Krueger con il punteggio di 6-3, 6-3.

Nonostante la delusione in singolare, Kalinskaya ha mostrato un'ottima performance nel torneo di doppio, raggiungendo la finale in coppia con l'australiana Priscilla Hon. Tuttavia, il duo ha ceduto alle russe Diana Shnaider e Erika Andreeva con un punteggio di 7-6(8), 7-5, lasciando Kalinskaya ancora a secco di titoli WTA in carriera.

La tennista russa ha recentemente dichiarato di voler apportare cambiamenti al suo stile di vita per migliorare le sue prestazioni in campo, sottolineando l'importanza di un equilibrio tra vita personale e professionale.

Kalinskaya è attesa agli Australian Open, primo Slam della stagione, dove lo scorso anno ha raggiunto i quarti di finale, suo miglior risultato nel torneo. La sua partecipazione sarà seguita con interesse, considerando anche la sua relazione con Jannik Sinner, numero uno del mondo, con cui ha trascorso del tempo durante la preparazione in Australia.

