Previsioni meteo: Neve a bassa quota e freddo polare in arrivo

La settimana appena iniziata si preannuncia caratterizzata da condizioni meteo estremamente variabili sull'Italia. Dopo un iniziale peggioramento con piogge e venti intensi, è atteso un brusco calo delle temperature con nevicate a bassa quota. Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, segnala la formazione di un ciclone che già oggi sta provocando maltempo con piogge intense al Nord e nevicate oltre gli 800-1000 metri sulle Alpi, in Toscana e in Sardegna. Altrove si registrano venti meridionali e temperature in rialzo, con picchi fino a 15-18°C a Roma, Napoli e Palermo.

A partire dal 9-10 gennaio, l'Italia sarà interessata da un'ondata di aria artica che porterà un calo drastico delle temperature, scendendo sotto le medie stagionali. Non si esclude la formazione di un nuovo ciclone verso la fine della settimana, con conseguenti precipitazioni diffuse al Centro-Nord. In queste condizioni, la neve potrebbe raggiungere le pianure, in particolare lungo il versante adriatico.

Nel secondo weekend di gennaio, il freddo intenso sarà accompagnato da gelate diffuse al Nord, con temperature vicine allo zero anche nelle ore centrali del giorno. Venti gelidi di Bora e Tramontana attraverseranno il Paese, coinvolgendo anche il litorale tirrenico. Si prevede un calo termico di 7-8°C rispetto ai valori attuali, con un contesto climatico pienamente invernale.

Previsioni meteo per i prossimi giorni:

Lunedì : piogge sparse al Nord con neve sulle Alpi; piovaschi sulle tirreniche al Centro; nubi sparse al Sud.

: piogge sparse al Nord con neve sulle Alpi; piovaschi sulle tirreniche al Centro; nubi sparse al Sud. Martedì : precipitazioni al Nord e nevicate residue sulle Alpi; instabilità sulle tirreniche al Centro con neve in Appennino; peggioramento su Campania e Nord della Sicilia.

: precipitazioni al Nord e nevicate residue sulle Alpi; instabilità sulle tirreniche al Centro con neve in Appennino; peggioramento su Campania e Nord della Sicilia. Mercoledì: asciutto al Nord al mattino, peggioramento dal Nordovest entro sera; precipitazioni in Toscana al Centro; piovaschi sulla Calabria al Sud.

La situazione meteo si manterrà dinamica e soggetta a variazioni, con l'arrivo di freddo e neve in gran parte del Paese.

