Inter-Milan: finale di Supercoppa Italiana a Riyadh, orario e probabili formazioni

Il derby di Milano tra Inter e Milan si disputerà oggi, 6 gennaio 2025, alle ore 20:00 italiane, presso l'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, Arabia Saudita. In palio c'è la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione.

L'Inter di Simone Inzaghi ha raggiunto la finale superando l'Atalanta con un 2-0 in semifinale. Il Milan, guidato da Sergio Conceição, ha invece ottenuto una vittoria in rimonta per 2-1 contro la Juventus.

Questo incontro rappresenta il secondo confronto stagionale tra le due squadre. Nel precedente match di campionato, disputato a fine settembre, il Milan ha prevalso grazie alle reti di Pulisic e Gabbia.

Per quanto riguarda le formazioni, l'Inter potrebbe dover fare a meno di Marcus Thuram, in dubbio per un infortunio; al suo posto è pronto Mehdi Taremi. Il Milan dovrà valutare le condizioni di Rafael Leão, che potrebbe entrare a partita in corso, e di Raúl Jiménez. È possibile una maglia da titolare per Yunus Musah.

Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jiménez. Allenatore: Conceição.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Canale 5. Sarà inoltre possibile seguirla in streaming su Mediaset Infinity e sul sito Sportmediaset.it. Questo derby rappresenta un appuntamento cruciale per entrambe le squadre, desiderose di aggiudicarsi il primo trofeo dell'anno e di consolidare la propria supremazia nel calcio italiano.

Juventus-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv per la Supercoppa Italiana 2025 - La Supercoppa Italiana 2025 si svolge in Arabia Saudita, con le semifinali disputate al moderno Al-Awwal Park di Riad. Il 3 gennaio 2025, alle 20:00 italiane, la Juventus affronta il Milan nella seconda semifinale del torneo.Probabili formazioni:Juventus (4-2-3-1):Portiere: Di GregorioDifensori: Savona, Gatti, Kalulu, CambiasoCentrocampisti: Locatelli, ThuramTrequartisti: Yildiz, Koopmeiners, ConceiçãoAttaccante: VlahovicAllenatore: Thiago MottaMilan (4-2-3-1):Portiere: MaignanDifensori: Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo HernandezCentrocampisti: Fofana, BennacerTrequartisti: Pulisic, Reijnders, JimenezAttaccante: MorataAllenatore: Sergio ConceiçãoDove vederla:La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, accessibile gratuitamente senza necessità di abbonamento.

Supercoppa Italiana: l'Inter supera l'Atalanta 2-0 e vola in finale - L'Inter ha conquistato l'accesso alla finale della Supercoppa Italiana, superando l'Atalanta con un netto 2-0 nella semifinale disputata a Riyad. Protagonista assoluto dell'incontro è stato Denzel Dumfries, autore di una doppietta decisiva nella ripresa.

Inter-Atalanta: Supercoppa Italiana 2025, orario, formazioni e dove vederla - La Supercoppa Italiana 2025 prende il via oggi, giovedì 2 gennaio, con la prima semifinale tra Inter e Atalanta. La partita si disputerà alle ore 20:00 italiane (22:00 locali) all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita. L'Inter, campione d'Italia in carica, affronta l'Atalanta, finalista dell'ultima Coppa Italia.