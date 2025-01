Supercoppa Italiana: l'Inter supera l'Atalanta 2-0 e vola in finale

L'Inter ha conquistato l'accesso alla finale della Supercoppa Italiana, superando l'Atalanta con un netto 2-0 nella semifinale disputata a Riyad. Protagonista assoluto dell'incontro è stato Denzel Dumfries, autore di una doppietta decisiva nella ripresa.

Nel primo tempo, l'Inter ha creato diverse occasioni da gol, trovando però sulla sua strada un attento Marco Carnesecchi. Il portiere dell'Atalanta si è distinto con interventi decisivi, in particolare su Lautaro Martinez e Federico Dimarco. L'Atalanta ha avuto una chance con Giorgio Scalvini, il cui colpo di testa è stato neutralizzato da Yann Sommer.

La svolta è arrivata al 49', quando Dumfries, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha realizzato una spettacolare rovesciata che ha sbloccato il risultato. Al 61', l'esterno olandese ha raddoppiato con un potente tiro al volo su assist di Dimarco, chiudendo di fatto la partita.

L'Atalanta ha tentato di reagire, vedendosi annullare un gol di Ederson per posizione di fuorigioco. Nel finale, Sommer ha negato la rete a Berat Djimsiti e Ademola Lookman con una doppia parata. L'Inter ha così gestito il vantaggio, assicurandosi la quarta finale consecutiva nella competizione.

In finale, i nerazzurri affronteranno la vincente della semifinale tra Milan e Juventus, in programma domani. L'Inter punta a confermare il suo dominio nella Supercoppa Italiana, avendo già conquistato il trofeo nelle ultime tre edizioni.

