Juventus-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv per la Supercoppa Italiana 2025

La Supercoppa Italiana 2025 si svolge in Arabia Saudita, con le semifinali disputate al moderno Al-Awwal Park di Riad. Il 3 gennaio 2025, alle 20:00 italiane, la Juventus affronta il Milan nella seconda semifinale del torneo.

Probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1):

Portiere: Di Gregorio

Difensori: Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso

Centrocampisti: Locatelli, Thuram

Trequartisti: Yildiz, Koopmeiners, Conceição

Attaccante: Vlahovic

Allenatore: Thiago Motta

Milan (4-2-3-1):

Portiere: Maignan

Difensori: Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez

Centrocampisti: Fofana, Bennacer

Trequartisti: Pulisic, Reijnders, Jimenez

Attaccante: Morata

Allenatore: Sergio Conceição

Dove vederla:

La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, accessibile gratuitamente senza necessità di abbonamento. La vincente di questa semifinale affronterà l'Inter, che ha già conquistato la finale, il 6 gennaio 2025, sempre alle 20:00 italiane, per contendersi il trofeo della Supercoppa Italiana.

