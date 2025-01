Milan trionfa in Supercoppa: rimonta incredibile e vittoria sull'Inter per 3-2

Il Milan conquista la Supercoppa italiana con una straordinaria rimonta, battendo l'Inter 3-2 nei minuti finali. Dopo essere passati in svantaggio per 0-2, i rossoneri ribaltano il risultato grazie alla rete decisiva di Abraham al 93'.

Inzaghi, privo di Thuram, schiera Taremi accanto a Lautaro Martinez, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mediana e Dumfries e Dimarco sulle fasce. In difesa, davanti a Sommer, spazio a Bisseck, De Vrij e Bastoni. Conceicao opta per Tomori e Thiaw al centro della retroguardia, lasciando Leao in panchina e puntando su Jimenez, Reijnders e Pulisic dietro a Morata.

La gara si apre con occasioni da entrambe le parti: al 10', Reijnders sfiora il vantaggio, mentre al 12' è Taremi a mancare l'obiettivo di testa. L'Inter cresce e al 46' trova l'1-0 con Lautaro Martinez, bravo a sfruttare l'assist di Taremi. A inizio ripresa, i nerazzurri raddoppiano con un preciso tiro di Taremi al 47'.

Il Milan reagisce immediatamente: al 52', Theo Hernandez accorcia su punizione. L'ingresso di Leao cambia il ritmo del match, con i rossoneri che sfiorano più volte il pareggio. L'Inter rischia di chiudere la partita, ma al 80' arriva il 2-2 con Pulisic, servito magistralmente da Theo Hernandez.

Nel finale, l'Inter spreca due grandi occasioni con Frattesi e Dumfries. Al 93', Leao si invola sulla fascia e serve Abraham, che segna il gol decisivo, regalando al Milan una vittoria storica e la Supercoppa italiana.

