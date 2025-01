Roma-Lazio: probabili formazioni, orario e dove seguirla in tv e streaming

Cresce l'attesa per il derby della Capitale tra Roma e Lazio, in programma oggi, domenica 5 gennaio 2025, alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Questo incontro serale rappresenta una novità, poiché negli ultimi anni la stracittadina si è disputata nel pomeriggio per motivi di sicurezza.

La Lazio arriva al derby con un vantaggio di 15 punti sulla Roma, un distacco mai registrato prima tra le due squadre nel girone d'andata.I biancocelesti, guidati da Marco Baroni, hanno iniziato il 2025 con questa sfida cruciale.La Roma, sotto la guida di Claudio Ranieri, ha vissuto un periodo positivo dopo un inizio di stagione difficile e due cambi in panchina.

Per quanto riguarda le formazioni, Ranieri sembra orientato a schierare un 3-4-2-1 con Svilar in porta; difesa a tre composta da Mancini, Hummels e Ndicka; centrocampo con Saelemaekers, Koné, Paredes e Angeliño; sulla trequarti Dybala ed El Shaarawy a supporto dell'unica punta Dovbyk.Baroni dovrebbe optare per un 4-3-3 con Provedel tra i pali; linea difensiva formata da Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares; a centrocampo Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru; tridente offensivo con Isaksen, Castellanos e Zaccagni.

I tifosi potranno seguire la partita in esclusiva su DAZN, disponibile su smart TV compatibili, dispositivi mobili e tramite l'applicazione dedicata.Inoltre, per gli abbonati Sky, sarà possibile assistere al match attraverso il canale 'Zona DAZN'.

Il derby di Roma rappresenta sempre un momento cruciale della stagione, sia per la classifica che per l'orgoglio cittadino. Con le squadre pronte a dare il massimo, i tifosi si preparano a vivere una serata di grande calcio nella Capitale.

