Nintendo arriva a Zoomarine, il parco divertimenti di Roma

DAL 12 APRILE NEL CUORE DEL PARCO DIVERTIMENTI DI ROMA

A partire da aprile, presso il parco divertimenti e acquatico Zoomarine di Roma, è in arrivo un’esperienza interattiva in collaborazione con Nintendo.

Uno spazio di circa 300 mq interamente dedicato ai tanti videogiochi che hanno scritto la storia di Nintendo Switch, aperto a tutti gli appassionati provvisti di un biglietto del parco. Nell’area, non mancheranno momenti speciali in compagnia di Fuffy e Tom Nook dal mondo di Animal Crossing e appuntamenti speciali con i creator di punta del mondo gaming.

Milano, 10 aprile 2025 – Il 12 aprile 2025, presso il parco divertimenti Zoomarine di Torvaianica (RM), verrà inaugurato il primo "Game Experience Center” in collaborazione con Nintendo: 300 mq di spazio interamente dedicato ai tanti appassionati di videogame e non solo! Grazie a questo hub innovativo e interattivo, i visitatori del parco avranno la possibilità di immergersi nei mondi di Nintendo, scegliendo tra 24 postazioni di gioco sulle quali poter provare le avventure che hanno reso speciale la console Nintendo Switch.

Il recentissimo Donkey Kong Country Returns HD, il rilassante e amatissimo Animal Crossing: New Horizons, gli innovativi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, il meraviglioso Super Mario Bros. Wonder, l’adorabile Pikmin 4 e i coloratissimo Kirby’s Return to Dream Land Deluxe e Kirby e la Terra Perduta sono solo alcuni dei videogiochi che contribuiranno a rendere ancora più speciale l’esperienza al parco. Non mancheranno inoltre grandi classici come Mario Kart 8 Deluxe e gli immancabili The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Infine, per ricreare l’atmosfera in pieno stile Nintendo, durante il periodo estivo, gli ospiti potranno incontrare i costume character di Fuffy e Tom Nook dal mondo di Animal Crossing, che saranno presenti nelle seguenti giornate di calendario: 20 aprile, 1 giugno, 5 luglio, 9 agosto, 16 agosto, 31 ottobre e 6 dicembre 2025.

L’iniziativa, che si inserisce tra gli eventi celebrativi per il 20° anniversario di Zoomarine, nasce in collaborazione con Materia Entertainment, divisione della società Materia s.r.l. con sede a Milano, specializzata in progetti creativi e di intrattenimento, e vedrà anche la partecipazione di alcuni dei content creator di punta del mondo del gaming, presenti nei prossimi mesi per rendere ancora più indimenticabile questa speciale occasione. Il 25 maggio 2025 e il 29 giugno 2025, infatti, Anton Giulio Serpe, in arte “Poketonx” e Francesco Cilurzo, in arte “Cydonia”, saranno rispettivamente presenti nell’area Nintendo per condividere con tutti i visitatori e i fan momenti unici all’insegna del divertimento.

Sarà un’estate ricca di momenti indimenticabili per tutti gli appassionati che visiteranno il parco divertimenti Zoomarine di Roma e tantissime sorprese attenderanno i visitatori del futuro. A partire dal 12 aprile, il primo "Game Experience Center” in collaborazione con Nintendo sarà infatti accessibile, con tanti videogiochi a disposizione di tutti per condividere con amici e parenti attimi speciali che massimizzeranno il divertimento!