Roma: Incendio in un'abitazione ad Albano Laziale, deceduto un uomo di 69 anni, grave la figlia

Questa mattina, intorno alle 6, un incendio è divampato in un appartamento al piano terra di una palazzina di due piani in via Firenze ad Albano Laziale, nella località di Pavona. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno tratto in salvo una donna di 39 anni, trasportata d'urgenza in ospedale a causa di una grave intossicazione da fumo. All'interno dell'abitazione è stato rinvenuto il corpo senza vita del padre della donna, un uomo di 69 anni. L'appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire all'Autorità Giudiziaria di svolgere le indagini sulle cause dell'incendio.

Roma, finge due gravidanze e un parto per riconquistare l'ex: condannata per stalking aggravato - Ha simulato due gravidanze e persino un parto pur di tornare con l’ex compagno, accompagnando la messinscena con una lunga serie di molestie, telefonate e messaggi ossessivi. Una donna di 30 anni è stata condannata dal tribunale di Roma a un anno e quattro mesi per stalking aggravato.

Jannik Sinner, silenzio e strategie: il ritorno agli Internazionali di Roma tra comunicazione e attesa - Jannik Sinner si prepara al ritorno in campo agli Internazionali di Roma mantenendo un profilo basso: poche apparizioni pubbliche, un’unica intervista e un silenzio assoluto sui social. Questo approccio meditato è il risultato di una precisa strategia comunicativa, legata alla gestione di una fase delicata della sua carriera, dopo la squalifica per il caso Clostebol.

Re Carlo e Camilla celebrano 20 anni di matrimonio con un anniversario a Roma durante la visita di Stato - Esattamente vent'anni fa, il 9 aprile 2005, Carlo e Camilla si sposavano con una cerimonia civile privata a Windsor. Oggi, il re e la regina del Regno Unito hanno scelto Roma per festeggiare l'anniversario del loro matrimonio, approfittando della visita di Stato in Italia.