Saldi invernali 2025: italiani pronti alla caccia agli sconti tra negozi e online

Partono oggi, sabato 4 gennaio 2025, i saldi invernali in tutta Italia, con il 59,8% dei consumatori pronti ad approfittare degli sconti, secondo un'indagine di Confcommercio. Il 49% degli acquirenti utilizzerà questa occasione per comprare articoli desiderati da tempo, con una maggiore propensione tra i giovani. Cresce la percentuale di chi prevede di spendere di più rispetto al 2024, passando dal 20,2% al 22,1%.

La maggior parte dei consumatori, circa il 68%, acquisterà sia nei negozi fisici sia online, con una predilezione per l'abbigliamento (93,9%), calzature (76,0%) e biancheria intima (40,7%). Tuttavia, si registra un calo nell'uso dei social network per cercare offerte, con una diminuzione dal 37% del 2024 al 31,4% di quest'anno. Inoltre, il 55% dei consumatori ha modificato le proprie abitudini d'acquisto a causa dei cambiamenti climatici, come confermato dal 77,6% delle imprese che hanno riscontrato un ritardo nella domanda di abbigliamento invernale.

Il budget medio previsto per famiglia è di circa 218 euro, con picchi di 263 euro nel Centro Italia e 239 euro tra gli over 34. Gli italiani mostrano una preferenza per i negozi fisici, con l’81% che prevede almeno un acquisto in negozio, contro il 54% che utilizzerà anche il canale online. I capi più richiesti includono maglioni e felpe (51%), seguiti da calzature (49%), jeans e gonne (31%), intimo (28%) e capispalla (21%).

Le imprese si aspettano che i saldi incidano fino al 20% sul totale delle vendite annuali, con il 64% dei negozi che offrirà sconti fino al 30%. Nonostante ciò, il 43,4% delle imprese retail della moda ha registrato una contrazione dei ricavi nel 2024 rispetto al 2023.

Le regioni seguono durate differenti per i saldi: nel Lazio dureranno sei settimane, in Liguria 45 giorni e in Piemonte otto settimane. Oltre l’80% degli imprenditori appoggia l’idea di una data unica per l’inizio dei saldi in tutta Italia.

Tra i consigli del Codacons per acquisti sicuri, si ricorda di conservare lo scontrino, verificare la trasparenza degli sconti e diffidare delle offerte troppo vantaggiose. I commercianti devono accettare pagamenti elettronici anche durante i saldi, mentre l’esposizione dei prezzi deve essere chiara e rispettare le normative.

Saldi di fine stagione: date, consigli e vademecum per acquisti sicuri - I saldi invernali inizieranno il 4 gennaio 2025 in gran parte delle regioni italiane, con alcune eccezioni: in Valle d'Aosta partiranno il 2 gennaio, mentre a Trento e provincia la data sarà a discrezione dei commercianti. La durata varia a seconda della regione, con 60 giorni nella maggior parte, 6 settimane nel Lazio, 45 giorni in Liguria e 8 settimane in Piemonte.

Saldi invernali 2025: al via in Valle d’Aosta, dal 4 gennaio in tutta Italia - I saldi invernali iniziano oggi, 2 gennaio 2025, dalla Valle d’Aosta, mentre nel resto d’Italia partiranno sabato 4 gennaio e dureranno 60 giorni. Secondo un sondaggio Ipsos per Confesercenti, il 46% dei consumatori ha già deciso di fare acquisti, mentre il 50% valuterà le offerte prima di procedere.

I saldi festivi di Diablo IV arrivano in anticipo - È la stagione dei regali: arrivano i saldi festivi leggendari in anticipo. A partire dal 15 novembre, si potrà risparmiare fino al 50% su Diablo IV ed esplorare la nuova classe dello Spiritista con la prova gratuita.I DETTAGLIDiablo® IV: Vessel of Hatred™ 25% di sconto sulle Standard Edition / Deluxe Edition / Ultimate Edition - Tutte le piattaformePacchetto Espansione di Diablo® IV (Gioco base + l'espansione Vessel of Hatred™)40% di sconto sui Pacchetti - Solo ConsoleDiablo® IV - Standard Edition50% di sconto sul gioco base - Solo ConsolePromemoria Battle.