SALDI DI SQUARE ENIX

Per segnare il lancio dei propri saldi, Square Enix si è unita a Ben Starr, l’amato attore dietro Clive Rosfield di FINAL FANTASY XVI, per un nuovo, ironico video che ha l’obbiettivo di aiutare i fan a scegliere il loro prossimo RPG. Per il video https://youtu.be/Ji4NBtnZUm0Square Enix offre ai fan un'opportunità imperdibile con il lancio dei suoi saldi, una celebrazione dei leggendari giochi di ruolo a prezzi imbattibili. Oltre a un'ampia selezione di giochi acclamati, verranno offerti sconti sui titoli digitali in Square Enix Store, Nintendo eShop, PlayStation Store, Microsoft Store, Steam Store, Epic Store, Green Man Gaming Store e Humble Store. Che tu sia un fan di lunga data o un nuovo arrivato in queste avventure classiche, questi saldi sono l'occasione perfetta per tuffarti in alcuni dei giochi di ruolo più amati e influenti.Ecco una selezione dei giochi presenti:

FINAL FANTASY VII REBIRTH (Disponibile in saldo su: PlayStation 5, PC)

30%! Acclamato dalla critica, questo capolavoro reinventa FINAL FANTASY VII per una nuova generazione. I giocatori si uniscono a Cloud Strife e ai suoi alleati in un'avventura in giro per il mondo per fermare il malvagio Sephiroth. Con una grafica mozzafiato, una storia ampliata e combattimenti emozionanti, questo capitolo offre un'esperienza RPG indimenticabile.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Disponibile in saldo su: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC)

30%! Un gioco imperdibile per i fan dei giochi di ruolo, Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven mette i giocatori al controllo di un impero attraverso più generazioni. Questo remake dell'amato classico consente ai giocatori di plasmare il destino del proprio regno, facendo scelte strategiche che alterano il corso della storia.

FANTASIAN Neo Dimension (Disponibile in saldo su: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, Xbox Series X)

25%! Dal creatore di FINAL FANTASY Hironobu Sakaguchi, FANTASIAN: NEO DIMENSION fonde i classici combattimenti a turni con uno straordinario mondo realizzato a mano con diorami reali. Questo gioco di ruolo splendidamente realizzato invita i giocatori a esplorare una storia ricca e coinvolgente mentre si impegnano in profonde battaglie strategiche. Con il suo esclusivo sistema di combattimento Dimengeon, gli ambienti mozzafiato e un approccio nostalgico ma modernizzato al combattimento a turni, è un gioco imperdibile per i fan dei classici giochi di ruolo.

OCTOPATH TRAVELER (Disponibile in saldo su: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC)

60%! In questa avventura, i giocatori si imbarcano in un'epica avventura attraverso la terra di Orsterra, scegliendo tra otto protagonisti unici, ognuno con la propria storia e abilità. Caratterizzato da combattimenti strategici a turni, un coinvolgente sistema di "Path Actions" che consente ai giocatori di interagire con il mondo in modi diversi e una colonna sonora orchestrata in modo mozzafiato, OCTOPATH TRAVELER offre un'esperienza RPG classica con innovazioni moderne.

Square Enix ha anche offerte su numerosi altri titoli, inclusi:

DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age - 50% di sconto

FINAL FANTASY I Pixel Remaster - 30% di sconto

FINAL FANTASY II Pixel Remaster - 30% di sconto

FINAL FANTASY III Pixel Remaster - 30% di sconto

FINAL FANTASY IV Pixel Remaster - 30% di sconto

FINAL FANTASY V Pixel Remaster - 30% di sconto

FINAL FANTASY VI Pixel Remaster - 30% di sconto

VISIONS of MANA - 35% di sconto

DRAGON QUEST BUILDERS 2 - 50% di sconto

Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered - 50% di sconto

SaGa Emerald Beyond - 40% di sconto

HARVESTELLA - 50% di sconto

