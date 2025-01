Saldi di fine stagione: date, consigli e vademecum per acquisti sicuri

I saldi invernali inizieranno il 4 gennaio 2025 in gran parte delle regioni italiane, con alcune eccezioni: in Valle d'Aosta partiranno il 2 gennaio, mentre a Trento e provincia la data sarà a discrezione dei commercianti.

La durata varia a seconda della regione, con 60 giorni nella maggior parte, 6 settimane nel Lazio, 45 giorni in Liguria e 8 settimane in Piemonte.

Consigli per fare acquisti in sicurezza

Conservare lo scontrino: anche per i capi in saldo, è obbligatorio sostituire articoli difettosi. Se il cambio non è possibile, si ha diritto al rimborso in denaro. Merce di fine stagione: i prodotti in saldo devono appartenere alla stagione appena conclusa. Evitare negozi che espongono articoli non in linea con questa regola. Monitorare i prezzi prima dei saldi: visitare i negozi nei giorni precedenti per segnarsi i prezzi degli articoli desiderati e verificare gli sconti effettivi. Confrontare le offerte: non fermarsi al primo negozio ma confrontare i prezzi in più esercizi per trovare le migliori opportunità. Valutare la qualità: leggere le etichette per verificare la composizione dei tessuti e diffidare di sconti superiori al 50% su articoli di dubbia provenienza. Pagamenti: i commercianti devono accettare carte e bancomat senza costi aggiuntivi, anche durante i saldi.

Attenzione a vetrine e cartellini

Il cartellino deve indicare chiaramente il prezzo precedente, quello scontato e la percentuale di sconto. La merce in saldo deve essere separata da quella a prezzo pieno. Diffidare delle vetrine coperte da manifesti e dei negozi che non espongono chiaramente i prezzi.

La possibilità di provare i capi è a discrezione del negoziante. È consigliabile evitare acquisti senza possibilità di verifica della vestibilità. In caso di sospette truffe, è possibile rivolgersi al Codacons o contattare i vigili urbani.

Saldi invernali 2025: al via in Valle d’Aosta, dal 4 gennaio in tutta Italia - I saldi invernali iniziano oggi, 2 gennaio 2025, dalla Valle d’Aosta, mentre nel resto d’Italia partiranno sabato 4 gennaio e dureranno 60 giorni. Secondo un sondaggio Ipsos per Confesercenti, il 46% dei consumatori ha già deciso di fare acquisti, mentre il 50% valuterà le offerte prima di procedere.

