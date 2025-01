Saldi invernali 2025: al via in Valle d’Aosta, dal 4 gennaio in tutta Italia

I saldi invernali iniziano oggi, 2 gennaio 2025, dalla Valle d’Aosta, mentre nel resto d’Italia partiranno sabato 4 gennaio e dureranno 60 giorni. Secondo un sondaggio Ipsos per Confesercenti, il 46% dei consumatori ha già deciso di fare acquisti, mentre il 50% valuterà le offerte prima di procedere.

Spesa media e distribuzione geografica: Il 59% degli italiani ha pianificato un budget per il rinnovo del guardaroba, con una spesa media di 218 euro a famiglia. Il Centro Italia registra la media più alta, quasi 263 euro, mentre gli over 34 prevedono di spendere circa 239 euro.

Preferenze di acquisto: I negozi fisici restano la scelta principale per gli italiani: l’81% farà almeno un acquisto in punto vendita, mentre il 54% opterà per il canale online. Tra i prodotti più ricercati spiccano maglioni e felpe (51%), calzature (49%) e jeans o denim (31%). Seguono capispalla (21%), intimo (28%) e accessori (18%).

Un evento atteso dai consumatori: I saldi sono considerati l’appuntamento promozionale più conveniente dal 53% degli italiani, mentre il Black Friday raccoglie solo il 20% delle preferenze. Nonostante ciò, il Presidente di Fismo Confesercenti, Benny Campobasso, segnala criticità nella tempistica anticipata: "Il rischio è svendere la collezione invernale prima di raggiungere il suo pieno potenziale".

