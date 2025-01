Aggressione in carrozzeria a Napoli: arrestato 25enne tunisino per tentato omicidio

Un episodio di violenza si è verificato ieri, 3 gennaio 2025, in una carrozzeria situata in via Viticella, a Napoli. Un 25enne di origine tunisina, dopo non essere stato assunto al termine del periodo di prova, ha reagito colpendo al collo un 53enne con una mannaia acquistata poco prima, ancora con il cartellino del prezzo attaccato. La vittima è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è stata dimessa con una prognosi di 14 giorni.

I carabinieri della tenenza di Quarto e della sezione radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente. Il giovane tunisino è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

