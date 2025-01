Djokovic sconfitto da Opelka: chi è il tennista americano protagonista della sorpresa a Brisbane

Reilly Opelka firma la prima grande sorpresa del tennis nel 2025. Il 27enne statunitense, attualmente numero 293 del ranking ATP, elimina Novak Djokovic nei quarti di finale del torneo di Brisbane. Il serbo, numero 1 del tabellone e 37enne pluricampione, cede in due set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-3.

Opelka, ex numero 17 del mondo nel 2022, torna sotto i riflettori dopo due anni segnati da numerosi problemi fisici. Con quattro titoli ATP in carriera, il tennista americano punta a fare del 2025 l’anno del riscatto. Contro Djokovic, Opelka ha impressionato per solidità e precisione, servendo l’83% di prime palle e mettendo a segno 21 vincenti.

"Mi sono concentrato solo sui miei colpi", ha dichiarato Opelka al termine dell'incontro. "Se c’è qualcuno capace di rispondere, è Djokovic. È il più grande tennista della storia. Quando giochi contro di lui, non hai nulla da perdere e puoi rischiare di più".

Il successo contro il numero uno al mondo segna una svolta importante nella carriera di Opelka, pronto a riprendersi un posto di rilievo nel tennis internazionale.

