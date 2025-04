Alcaraz si ritira dal Masters 1000 di Madrid per infortunio: cambia il ranking ATP

Carlos Alcaraz ha annunciato il ritiro dal Masters 1000 di Madrid a causa di un infortunio accusato durante la finale dell’ATP di Barcellona, persa contro Holger Rune. La decisione, comunicata giovedì 24 aprile, arriva dopo i dubbi espressi dallo spagnolo durante la presentazione della docuserie Netflix "Carlos Alcaraz: a mi manera", dove aveva dichiarato di attendere i risultati degli esami e sperava di poter giocare nonostante il dolore.

L'obiettivo ora è recuperare in vista degli Internazionali d’Italia, in programma dal 7 maggio, e soprattutto del Roland Garros. L’assenza a Madrid pesa anche sul ranking ATP: Alcaraz, che era salito al secondo posto dopo il trionfo a Montecarlo, è scivolato al terzo. Attualmente Zverev lo precede con 7995 punti contro i 7860 dello spagnolo, complice la vittoria del tedesco a Monaco di Baviera e la sconfitta di Alcaraz a Barcellona.

A Madrid, però, Alcaraz non avrebbe difeso alcun punto, avendo saltato l’edizione 2024 per un problema al gomito. Il torneo rappresentava un’occasione importante per recuperare terreno nel ranking e tentare l’assalto al secondo posto. Con il forfait, aumenta il rischio che Zverev, chiamato a difendere solo 100 punti sulla terra madrilena, possa allungare ulteriormente.

