ATP e WTA Masters 1000 Madrid, gli italiani in campo oggi: orari e diretta tv

Giornata intensa per il tennis italiano al Masters 1000 di Madrid. Oggi, giovedì 24 aprile, cinque azzurri saranno protagonisti tra tabellone ATP e WTA. Si parte alle 11 con Mattia Bellucci contro il bosniaco Damir Dzumhur. A seguire, Luciano Darderi affronterà il francese Quentin Halys e Lorenzo Sonego se la vedrà con il serbo Miomir Kecmanovic, entrambi in programma non prima delle 12.30. Intorno alle 14 scenderà in campo Matteo Arnaldi, opposto al croato Borna Coric.

Per il tabellone femminile, Lucia Bronzetti, dopo l’impresa contro Naomi Osaka, sfiderà la statunitense Madison Keys, numero 5 del mondo: l'incontro è previsto per le 17.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta e in esclusiva su Sky Sport, con copertura anche in streaming tramite Sky Go e NOW.

