Donna violentata in una baraccopoli: arrestato un 37enne a Napoli

Una donna di 30 anni, originaria della Guinea, è stata vittima di violenza sessuale in una baraccopoli situata nei pressi dell'ex mercato ittico di Napoli. I residenti della zona, allarmati dalle sue grida, hanno contattato le forze dell'ordine. I Carabinieri della sezione radiomobile di Napoli sono intervenuti rapidamente sul posto. La vittima ha riferito di essere stata aggredita all'interno di una delle baracche e costretta a subire un rapporto sessuale. Grazie alle sue indicazioni, i militari hanno individuato e arrestato un uomo di 37 anni, di origini ghanesi e già noto alle forze dell'ordine. L'aggressore è stato condotto in carcere con l'accusa di violenza sessuale, mentre la donna è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie.

Secondo dati recenti, ogni giorno vengono arrestate o denunciate in media quattro persone per reati legati alla violenza sulle donne.Le forze dell'ordine sono costantemente impegnate nel contrastare questi crimini, con iniziative mirate e una crescente attenzione alla protezione delle vittime.

Napoli-Venezia: orario, probabili formazioni e dove seguirla in diretta - Il Napoli di Antonio Conte affronta oggi, domenica 29 dicembre 2024, il Venezia allo Stadio Diego Armando Maradona per la 18ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 15:00. I partenopei, reduci da due vittorie consecutive contro Udinese e Genoa, occupano attualmente il secondo posto in classifica con 38 punti, a due lunghezze dall'Atalanta capolista.

Napoli, tragedia al passaggio a livello: bimbo di 10 anni investito e ucciso da un'auto - Un grave incidente si è verificato ieri al passaggio a livello della Circumvesuviana in provincia di Napoli, dove un bambino di 10 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. La notizia è stata diffusa in serata da Umberto De Gregorio, amministratore delegato di EAV (Ente Autonomo Volturno), attraverso i suoi canali social.

Genoa-Napoli: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv - Il Napoli di Antonio Conte affronta oggi, sabato 21 dicembre 2024, il Genoa allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con inizio alle ore 18:00. Gli azzurri occupano il secondo posto in Serie A con 35 punti, a due lunghezze dall'Atalanta capolista. Il Genoa, guidato da Patrick Vieira, è tredicesimo con 16 punti e arriva da un pareggio a San Siro contro il Milan, cercando di estendere la sua serie positiva a sette risultati utili consecutivi.