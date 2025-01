Australia, attacco di squalo a Streaky Bay: surfista scompare senza lasciare traccia

Un tragico incidente ha colpito la costa occidentale dell'Australia Meridionale, dove un surfista di 28 anni, identificato come Lance Appleby, è stato attaccato da uno squalo mentre faceva surf a La Graniti, vicino a Streaky Bay, sulla penisola di Eyre.

Il fatto è avvenuto intorno alle 19:00 di giovedì. Nonostante gli immediati sforzi di ricerca da parte della polizia, dei servizi di emergenza statali e dei volontari locali, il corpo del giovane non è stato ancora ritrovato. Testimoni oculari hanno riferito che Appleby è stato colpito da uno squalo, ma quando un altro testimone ha tentato di recuperare la sua tavola da surf con una moto d'acqua, non ha trovato alcuna traccia del corpo.

L'agente di polizia Rebecca Stokes ha dichiarato alla Australian Broadcasting Corporation (ABC) che, secondo le testimonianze, è altamente probabile che il giovane sia stato ucciso dallo squalo. Le operazioni di ricerca, che includono pattugliamenti via terra, mare e aria, sono ancora in corso. La polizia ha sottolineato che l'area è nota per la presenza di squali, e la spiaggia è stata chiusa per motivi di sicurezza.

Questo attacco segue un altro incidente mortale avvenuto sulla stessa spiaggia nel 2023, quando un altro uomo è stato ucciso da uno squalo bianco. Il vice capo della polizia John De Candia ha descritto l'incidente come "assolutamente tragico", con un impatto profondo sulla comunità locale.

