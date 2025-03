Norris trionfa nel caotico GP d'Australia: disastro Ferrari

Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Australia 2025 al volante della sua McLaren, conquistando la quinta vittoria in carriera. Il britannico ha preceduto Max Verstappen su Red Bull e George Russell su Mercedes. Alexander Albon ha ottenuto un ottimo quarto posto con la Williams, mentre il debuttante Andrea Kimi Antonelli, penalizzato di 5 secondi per un'uscita dai box non sicura, ha chiuso quinto con la Mercedes.

La Ferrari ha vissuto una giornata difficile: Charles Leclerc ha terminato ottavo e Lewis Hamilton, al debutto con la scuderia di Maranello, decimo.

La gara è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse e numerosi incidenti. Già nel giro di formazione, il debuttante Isack Hadjar ha perso il controllo della sua monoposto, causando un ritardo nella partenza. Nei primi giri, Jack Doohan e Carlos Sainz sono stati coinvolti in incidenti che hanno richiesto l'intervento della safety car. Al 34º giro, Fernando Alonso è finito contro le barriere con la sua Aston Martin, provocando un'ulteriore interruzione.

Verso il 40º giro, la pioggia ha reso la pista estremamente scivolosa, causando errori anche tra i piloti di testa. Oscar Piastri, compagno di squadra di Norris, è uscito di pista mentre occupava la seconda posizione, retrocedendo in fondo al gruppo. Nonostante la pressione di Verstappen negli ultimi giri, Norris è riuscito a mantenere la leadership fino al traguardo.

La classifica finale del Gran Premio d'Australia 2025

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) Nico Hulkenberg (Sauber) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari)

