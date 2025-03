GP d'Australia 2025: pole per Lando Norris, Ferrari in difficoltà

Lando Norris ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Australia 2025, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota britannico della McLaren ha fermato il cronometro a 1'15''096, ottenendo così la decima pole della sua carriera. Il compagno di squadra Oscar Piastri ha centrato la seconda posizione, regalando un doppio successo alla McLaren.

Max Verstappen, campione del mondo in carica, partirà dalla terza casella con la sua Red Bull. Leclerc e Hamilton, entrambi su Ferrari, hanno deluso le aspettative, qualificandosi rispettivamente in settima e ottava posizione. La Mercedes di George Russell ha ottenuto il quarto tempo, mentre Yuki Tsunoda (Racing Bulls) e Alex Albon (Williams) completeranno la terza fila.

Sorprendente l'eliminazione al Q1 dei debuttanti Kimi Antonelli (Mercedes) e Liam Lawson (Red Bull), che non sono riusciti a superare il taglio. Fernando Alonso, al volante dell'Aston Martin, ha chiuso le qualifiche in dodicesima posizione dopo aver danneggiato il fondo piatto durante la Q2.

Le qualifiche hanno mostrato un dominio delle McLaren, con Norris e Piastri nettamente più veloci rispetto agli altri. La sessione ha evidenziato le difficoltà di Ferrari e Mercedes, che dovranno lavorare duramente per recuperare terreno in vista della gara.

