Ferrari in difficoltà nelle qualifiche del GP d'Australia: Leclerc e Hamilton delusi

Nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia 2025, la Ferrari ha incontrato notevoli difficoltà, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che partiranno rispettivamente dalla settima e ottava posizione sulla griglia.

Leclerc ha espresso la sua delusione, affermando: "La performance oggi non è stata la stessa rispetto a ieri. Penso di sapere cosa sia successo ma dobbiamo analizzare i dati, settimo e ottavo posto sono un risultato deludente". Ha aggiunto che, nonostante il risultato inatteso, la stagione è lunga e la squadra deve concentrarsi sulla raccolta di punti e sul miglioramento continuo.

Hamilton, al suo debutto con la Ferrari dopo anni in Mercedes, ha riconosciuto le differenze nel comportamento della monoposto: "La monoposto si comporta in modo molto diverso rispetto alla Mercedes che ho guidato per tanti anni, ci ho messo un po' per abituarmi". Nonostante la delusione per la posizione in griglia, ha sottolineato i progressi fatti durante il weekend e l'importanza di comprendere le ragioni del gap rispetto alle aspettative.

Le qualifiche hanno visto una sorprendente performance della McLaren, con Lando Norris che ha conquistato la pole position, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri. Max Verstappen della Red Bull partirà dalla terza posizione, mentre George Russell della Mercedes ha ottenuto il quarto tempo.

La gara di domani si preannuncia interessante, con previsioni di pioggia che potrebbero rimescolare le carte in pista.

GP d'Australia 2025: pole per Lando Norris, Ferrari in difficoltà - Lando Norris ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Australia 2025, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota britannico della McLaren ha fermato il cronometro a 1'15''096, ottenendo così la decima pole della sua carriera. Il compagno di squadra Oscar Piastri ha centrato la seconda posizione, regalando un doppio successo alla McLaren.

Leclerc guida la Ferrari al vertice nelle prove libere del GP d'Australia - Nella prima giornata di prove libere del Gran Premio d'Australia 2025, Charles Leclerc ha portato la Ferrari al comando. Durante la seconda sessione a Melbourne, il pilota monegasco ha registrato un tempo di 1'16''439, precedendo le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, rispettivamente secondo e terzo.

Formula 1 2025: Hamilton sereno al debutto con Ferrari; Norris prevede una stagione equilibrata - La stagione 2025 di Formula 1 prende il via questo weekend con il Gran Premio d'Australia a Melbourne. Durante le conferenze stampa pre-gara, i piloti hanno condiviso le loro aspettative per la nuova stagione.Lewis Hamilton, al suo debutto con la Scuderia Ferrari, ha espresso entusiasmo per questa nuova fase della sua carriera.