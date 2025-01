Gli album più attesi del 2025: da Jovanotti a Lady Gaga e oltre

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di sorprese per gli appassionati di musica, con numerosi album attesi sia in ambito italiano che internazionale. Tra conferme ufficiali e indiscrezioni, le uscite spaziano tra generi e artisti di grande richiamo.

Lady Gaga inaugurerà l'anno con il suo nuovo album LG7, anticipato dal singolo "Disease" e previsto per febbraio. A cinque anni da Chromatica, il disco includerà collaborazioni come quella con Bruno Mars e un mix di generi, secondo le dichiarazioni della cantante al Los Angeles Times.

Il panorama italiano vede Jovanotti tornare con Il corpo umano, in uscita il 31 gennaio e anticipato dal brano "Montecristo". Il progetto accompagnerà il tour PalaJova! 2025, che partirà a marzo.

Tra le prime uscite dell'anno si segnalano Debí Tirar Más Fotos di Bad Bunny, disponibile dal 5 gennaio, e The Human Fear dei Franz Ferdinand, atteso il 10 gennaio. Entrambi gli album saranno seguiti da eventi dal vivo, con i Franz Ferdinand che si esibiranno al Fabrique di Milano a febbraio.

A gennaio arriveranno anche Eusexua di FKA Twigs e Hurry Up Tomorrow di The Weeknd, entrambi previsti per il 24 gennaio. Myss Keta tornerà il 17 gennaio con un nuovo progetto seguito da un tour europeo.

Febbraio sarà il mese del metal, con i Lacuna Coil pronti a rilasciare Sleepless Empire il 15 febbraio, a sei anni da Black Anima. Lo stesso mese vedrà il ritorno dei Dream Theater con Parasomnia (7 febbraio), segnando la reunion con il batterista Mike Portnoy, assente dal 2009. Il 28 febbraio, gli Architects pubblicheranno The Sky, The Earth & All Between. Nel pop, Tate McRae lancerà il suo terzo album, So Close to What, il 21 febbraio.

Marzo inizierà con il debutto di Tsunami Sea degli Spiritbox, il 7 marzo. La band canadese, che ha conquistato consensi nei tour con Korn e Linkin Park, promette un album esplosivo. Tra le uscite internazionali, Lana Del Rey presenterà The Right Person Will Stay, previsto per il 21 maggio, dove esplorerà sonorità country e alternative pop.

I fan sperano in sorprese da band iconiche come i Deftones, che potrebbero annunciare un nuovo lavoro dopo Ohms del 2020. Anche i Nine Inch Nails sono al lavoro su un nuovo album, come confermato dal frontman Trent Reznor. Con uscite così promettenti, il 2025 si prepara a essere un anno straordinario per la musica.

