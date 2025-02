Beyoncé conquista il Grammy per l'Album dell'Anno con Cowboy Carter

Durante la 67ª edizione dei Grammy Awards, tenutasi al Crypto.com Arena di Los Angeles, Beyoncé ha ottenuto per la prima volta in carriera il prestigioso premio per l'Album dell'Anno con "Cowboy Carter". Questo traguardo la rende la prima artista nera a vincere questo riconoscimento dai tempi di Lauryn Hill nel 1999.

"Cowboy Carter", pubblicato nel marzo 2024, è un album che fonde elementi di country, pop, rap e hip-hop, rappresentando il secondo atto del progetto "Renaissance" del 2022. Oltre all'Album dell'Anno, Beyoncé ha vinto altri due Grammy: Miglior Album Country e Miglior Performance di Duo/Gruppo Country per "II Most Wanted" in collaborazione con Miley Cyrus.

Kendrick Lamar è stato un altro grande protagonista della serata, aggiudicandosi cinque premi, tra cui Canzone dell'Anno e Registrazione dell'Anno per "Not Like Us".

Altri vincitori degni di nota includono Chappell Roan, premiata come Miglior Artista Emergente, e Sabrina Carpenter, che ha ottenuto il Grammy per il Miglior Album Pop Vocale con "Short n' Sweet".

La cerimonia ha anche reso omaggio ai soccorritori e alle comunità colpite dai recenti incendi in California, sottolineando lo spirito di resilienza di Los Angeles.

