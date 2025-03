Lucio Corsi risponde alle critiche sul brano 'Altalena Boy' e annuncia il nuovo album 'Volevo essere un duro'

Durante la presentazione del suo nuovo album 'Volevo essere un duro', in uscita domani in formato digitale, Lucio Corsi ha affrontato le recenti critiche mosse dal marionettista rom Rašid Nikolic riguardo al brano 'Altalena Boy' del 2015. Nikolic ha contestato l'uso del termine 'zingaro' nel testo, in particolare nella frase: "C'è chi dice 'l'hanno preso gli zingari. E l'han portato in un campo fuori Roma'". Corsi ha difeso la sua scelta artistica, sottolineando come la musica possa raccogliere le voci popolari e rappresentare la realtà in tutte le sue sfumature.

Il cantautore toscano, reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo 2025 con il brano 'Volevo essere un duro' e prossimo rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest a Basilea dal 13 al 17 maggio, ha dichiarato di vivere questo momento con serenità e concentrazione, circondato dal suo team storico. Ha affermato l'importanza di rimanere focalizzato sulla musica, elemento centrale della sua carriera.

'Volevo essere un duro' è il quarto album in studio di Corsi e comprende nove tracce scritte e composte insieme a Tommaso Ottomano, che ha curato anche la produzione con Antonio 'Cuper' Cupertino. L'album esplora temi come l'infanzia, l'amicizia e l'amore, popolato da personaggi come 'Francis Delacroix', amico fotografo, Rocco, compagno delle medie in 'Let There Be Rocko', e 'Il Re del rave', figura romantica e sgangherata. La copertina dell'album è un dipinto realizzato dalla madre di Corsi nel 1991, due anni prima della sua nascita, lasciando spazio a libere interpretazioni, analogamente alle sue canzoni.

In preparazione per l'Eurovision, Corsi ha espresso la volontà di esibirsi con autenticità, senza effetti speciali, mettendo al centro la musica. Ha accennato alla possibilità di utilizzare un'armonica durante la performance, escludendo la presenza di Topo Gigio, scherzando sul suo fitto programma.

Il "Club Tour 2025" di Corsi, prodotto da Magellano Concerti, inizierà il 10 aprile all'Afterlife di Perugia (data zero) e toccherà le principali città italiane, offrendo l'opportunità di ascoltare dal vivo i brani del nuovo album. La tournée ha già registrato il tutto esaurito e si concluderà con due date all'Alcatraz di Milano, previste per il 29 aprile e il 4 maggio 2025. A queste si aggiungono le tappe del tour 'Estate 2025' nei più importanti festival italiani, tra cui gli appuntamenti di “Ippodromi 2025” a Roma e Milano.

Corsi ha dichiarato di ispirarsi a spettacoli come il Rolling Thunder Revue di Bob Dylan, Wings Over America e The Last Waltz della The Band, con l'intento di ricreare la stessa magia durante le sue esibizioni live.

