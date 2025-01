Bonus 850 euro anziani 2025: requisiti, utilizzo e come richiederlo all’Inps

Il Bonus Anziani 2025, noto anche come Assegno Universale Anziani Non Autosufficienti, è disponibile a partire dal 2 gennaio 2025. Si tratta di un contributo mensile di 850 euro, erogato dall’Inps per sostenere anziani in difficoltà economiche e di salute. La misura è in fase sperimentale per il biennio 2025-2026, con una platea stimata di circa 25.000 beneficiari.

Requisiti per accedere al bonus

Per richiedere il bonus, è necessario soddisfare i seguenti criteri:

Età minima : almeno 80 anni.

: almeno 80 anni. Isee : non superiore a 6.000 euro.

: non superiore a 6.000 euro. Gravissimo bisogno assistenziale , accertato dalla Commissione medico-legale dell’Inps.

, accertato dalla Commissione medico-legale dell’Inps. Indennità di accompagnamento: deve essere attiva, poiché una sospensione preclude l’erogazione del bonus.

Caratteristiche del bonus

Il Bonus Anziani 2025 prevede:

Importo mensile di 850 euro, cumulabile con i 531,76 euro dell’indennità di accompagnamento, per un totale di 1.381,76 euro.

Somma non tassabile né pignorabile.

Utilizzo esclusivo per spese legate all’assistenza, come il pagamento di lavoratori domestici qualificati o servizi forniti da aziende specializzate nel settore dell’assistenza sociale.

Vincoli di utilizzo

L’importo deve essere destinato esclusivamente a coprire i costi di assistenza e cura, in conformità con i contratti collettivi nazionali o con le disposizioni regionali e locali. In caso di uso improprio, l’Inps può revocare il beneficio e richiedere la restituzione delle somme. Resta comunque garantita l’erogazione dell’indennità di accompagnamento.

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta può essere inoltrata attraverso il portale Inps, seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità > Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità > Vedi tutti > Decreto Anziani – Prestazione Universale". Si può accedere tramite identità digitale oppure avvalendosi degli istituti di patronato.

L’Inps monitorerà l’andamento della spesa. In caso di squilibri tra le domande ricevute e i fondi disponibili, potrebbe essere ridefinito l’importo del bonus. Durante il periodo di sperimentazione (1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026), il bonus assorbirà sia l’indennità di accompagnamento che le prestazioni fornite dagli Ats.

Manovra 2025: pensioni, bonus elettrodomestici e rimborsi ai ministri, le principali novità - La Manovra 2025, approvata in commissione Bilancio alla Camera, introduce diverse novità. Prevista la mini-Ires con aliquota ridotta dal 24% al 20% per imprese che reinvestono almeno l’80% degli utili in riserve e destinate almeno il 30% agli investimenti.

Manovra 2025: introdotto il nuovo Bonus Elettrodomestici - Nella Legge di Bilancio 2025 è stato introdotto il Bonus Elettrodomestici, un incentivo destinato a promuovere l'acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, con l'obiettivo di sostituire apparecchi meno efficienti attualmente in uso.

GTA Online:bonus per l'agenzia di cauzioni - Fai soldi legalmente grazie ai bonus per l'agenzia di cauzioni Ottieni ricompense doppie sui ricercati standard e sui guadagni dell'agenzia di cauzioni, GTA$ e RP tripli nella nuova serie della comunità e altro Fai rispettare la legge e dai la caccia ai criminali per ottenere GTA$ e RP doppi catturando ricercati standard in GTA Online.