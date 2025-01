Rc auto in aumento: da Milano a Roma, i rincari del 2024 per gli automobilisti italiani

Il 2024 inizia con notizie poco favorevoli per gli automobilisti italiani, con un significativo aumento delle tariffe Rc auto. Secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it, il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote è salito a 643,95 euro, segnando un incremento del 6,19% rispetto all’anno precedente. Nonostante il rallentamento dell’inflazione e la stabilizzazione dei tassi di sinistrosità, le tariffe restano elevate, ma con un rallentamento nella crescita. Andrea Ghizzoni, Managing Director di Facile.it, afferma che se la situazione economica rimarrà stabile, si potrebbero verificare effetti positivi sul mercato Rc auto, con un ritorno alla stabilizzazione dei prezzi.

Inoltre, l’Osservatorio segnala che oltre 585.000 automobilisti italiani vedranno aumentare il costo della Rc auto a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2024. L’analisi, basata su oltre 955.000 preventivi raccolti tra novembre e dicembre 2024, ha rivelato che l'1,78% degli automobilisti sarà colpito da rincari per un incidente con colpa. Le differenze regionali sono evidenti: la Toscana registra il più alto tasso di automobilisti con sinistri (2,34%), seguita da Sardegna (2,29%) e Liguria (2,15%). Al contrario, le percentuali più basse si trovano in Basilicata (1,26%), Calabria (1,30%) e Trentino-Alto Adige (1,40%).

A livello provinciale, Prato spicca con il 3,35% di automobilisti che subiranno un aumento della classe di merito, seguita da Cagliari (2,85%) e Grosseto (2,64%). Le province con le percentuali più basse sono Crotone, Ferrara e Rovigo, con valori inferiori all’1%. In termini di genere, le donne (1,99%) risultano più penalizzate rispetto agli uomini (1,65%) in caso di sinistro con colpa.

Aumenti RC Auto in Italia: prezzi in crescita fino all'11% nelle principali Città - L'assicurazione auto in Italia continua a registrare aumenti significativi, con incrementi che in alcune città raggiungono l'11% rispetto all'anno precedente. Secondo l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), il prezzo medio dell'RC auto si attesta a 414 euro, segnando un aumento del 6,8% su base annua in termini nominali e del 6,1% in termini reali.

Rc auto ai massimi storici - sempre più italiani pagano a rate - L’indice di costo, elaborato da Ania su dati Istat, ha iniziato a crescere vertiginosamente a inizio 2023 e ha toccato a giugno 2024 un picco storico. Rc auto sempre più cara Attualità - Rc auto sempre più cara. L’indice di costo, elaborato da Ania su dati Istat, ha iniziato a crescere vertiginosamente a inizio 2023 e ha toccato a giugno 2024 un picco storico.

Rc Auto - assicurare la macchina a Napoli? Costa quasi il triplo che a Trieste - All'ottava posizione della classifica c'è Cagliari (610,17 euro), alla nona Catanzaro (606,49 euro). Attualità - Assicurare un'automobile con la sola responsabilità civile a Napoli? Costa in media quasi il triplo che a Trieste, circa il doppio che a Roma e comunque quasi 500 euro in più rispetto alla seconda città più costosa per prezzo medio, ossia Palermo.