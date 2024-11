Aumenti RC Auto in Italia: prezzi in crescita fino all'11% nelle principali Città

L'assicurazione auto in Italia continua a registrare aumenti significativi, con incrementi che in alcune città raggiungono l'11% rispetto all'anno precedente. Secondo l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), il prezzo medio dell'RC auto si attesta a 414 euro, segnando un aumento del 6,8% su base annua in termini nominali e del 6,1% in termini reali. Ad agosto 2024, il prezzo medio era di 418 euro, con una crescita nominale del 6,7%.

Tutte le province italiane hanno registrato incrementi nei premi assicurativi. Reggio Calabria ha segnato l'aumento più contenuto con un +1,3%, mentre Roma e Caltanissetta hanno registrato l'incremento più elevato, pari all'11%. Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 261 euro, in aumento del 6,3% su base annua, ma in diminuzione del 40,5% rispetto allo stesso mese del 2014.

Gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima hanno subito un incremento medio del premio del 9,8%, mentre per quelli in prima classe l'aumento è stato del 6,1%. Questi dati evidenziano una tendenza al rialzo dei costi assicurativi, influenzata da vari fattori tra cui l'aumento della frequenza dei sinistri e l'inflazione.

Le associazioni dei consumatori esprimono preoccupazione per questi aumenti, sottolineando l'impatto negativo sui bilanci familiari e la necessità di interventi per contenere i costi delle polizze RC auto. Si consiglia agli automobilisti di confrontare le offerte presenti sul mercato per individuare le soluzioni più vantaggiose e mitigare l'impatto degli aumenti.