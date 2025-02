Prezzi RC Auto e Carburanti: Stabilità e riduzioni registrate a Gennaio 2025

A gennaio 2025, gli automobilisti italiani hanno osservato una stabilizzazione dei costi dell'assicurazione RC Auto e una lieve diminuzione dei prezzi del carburante. Secondo un'analisi di Facile.it, il premio medio per assicurare un veicolo si è attestato a 625,79 euro, in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente e in calo del 2,8% rispetto a dicembre 2024.

Per quanto riguarda i carburanti, il prezzo del diesel ha registrato una diminuzione del 2% su base annua, mentre la benzina ha visto un incremento dell'1%. Per un'auto di segmento intermedio con una percorrenza media di 30 km al giorno, la spesa mensile per la benzina è stata di 109 euro, mentre per il diesel si è attestata a 82 euro.

A livello regionale, le variazioni dei premi RC Auto sono state eterogenee. Cali significativi sono stati registrati in Calabria (-5,7%), Umbria (-3,7%) e Puglia (-2,4%). Al contrario, aumenti sono stati osservati in Veneto (+5,5%) e Lazio (+4,7%).

Nonostante questi segnali positivi, permangono incertezze legate a dinamiche economiche globali, come i dazi americani su Messico e Canada, che potrebbero influenzare il settore automobilistico e i costi di riparazione, con possibili ripercussioni sulle tariffe assicurative.

