Elon Musk cambia nome su X e adotta il meme Pepe the Frog come immagine profilo

Elon Musk ha inaugurato il nuovo anno con un cambiamento sul social X, precedentemente noto come Twitter. Il miliardario, proprietario anche di Tesla, ha modificato il suo nome utente in Kekius Maximus e sostituito la sua immagine profilo con il meme Pepe the Frog. L’immagine raffigura la rana Pepe in armatura, con un joystick in mano, spesso associata a sarcasmo e umorismo nel mondo online.

Kekius Maximus è anche il nome di un token di criptovalute basato su meme, utilizzato su piattaforme blockchain come Ethereum e Solana. Negli ultimi giorni, il token ha registrato un'impennata di valore, con un aumento del 497,56% il 27 dicembre.

Nonostante i motivi dietro questa scelta non siano del tutto chiari, risulta improbabile che si tratti di un cambiamento casuale. Musk ha infatti postato su X un commento enigmatico: "Kekius Maximus raggiungerà presto il livello 80 in hardcore PoE", confermando il suo continuo interesse per le criptovalute e i riferimenti alla cultura dei meme.

