Elon Musk rassicura l'Ucraina: Starlink resterà attivo

Elon Musk ha sottolineato l'importanza del sistema satellitare Starlink per le forze armate ucraine, affermando che, se disattivato, la linea del fronte ucraina crollerebbe. Starlink, sviluppato dalla sua azienda SpaceX, fornisce servizi Internet essenziali per le comunicazioni militari, oltre a supportare settori come economia, sanità e pubblica amministrazione in Ucraina.

Queste dichiarazioni hanno suscitato reazioni a livello internazionale. Il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, ha espresso preoccupazione riguardo all'affidabilità di SpaceX, considerando la possibilità di cercare fornitori alternativi se Starlink si dimostrasse inaffidabile. La Polonia finanzia attualmente il servizio Starlink per l'Ucraina con un contributo annuale di circa 50 milioni di dollari.

In risposta, Musk ha ribadito che, nonostante le divergenze con le politiche ucraine, non intende disattivare i terminali Starlink in Ucraina. Ha sottolineato che senza Starlink le linee ucraine crollerebbero e che i russi potrebbero bloccare tutte le altre comunicazioni, assicurando che non userà mai il servizio come merce di scambio.

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha difeso Musk, affermando che senza Starlink l'Ucraina avrebbe perso la guerra da tempo e che i russi sarebbero ora al confine con la Polonia. Ha invitato a mostrare gratitudine per il supporto fornito da Starlink.

Musk lancia Grok 3: il chatbot AI più avanzato per competere con ChatGPT e DeepSeek - Elon Musk ha presentato Grok 3, l'ultima versione del chatbot AI sviluppato dalla sua azienda xAI, definendolo "l'AI più intelligente sulla Terra". Grok 3 supera i concorrenti come ChatGPT di OpenAI e il modello V3 di DeepSeek nei test di matematica, scienze e programmazione.

Elon Musk adotta l'alias Kekius Maximus su X, scatenando speculazioni - Elon Musk, proprietario di X (precedentemente Twitter), ha recentemente modificato il suo nome utente in "Kekius Maximus" e aggiornato l'immagine del profilo con una rappresentazione del meme "Pepe the Frog" in armatura da gladiatore. Questo cambiamento ha suscitato diverse interpretazioni.

Elon Musk offre 97,4 miliardi di dollari per acquisire OpenAI, ma Sam Altman rifiuta - Un consorzio guidato da Elon Musk ha presentato un'offerta di 97,4 miliardi di dollari per acquisire il controllo di OpenAI, l'azienda nota per lo sviluppo di ChatGPT. L'avvocato di Musk, Marc Toberoff, ha confermato che l'offerta è stata sottoposta al consiglio di amministrazione di OpenAI.